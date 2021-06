Entre pastores e ovelhas, Montesinho é um refúgio para o lobo-ibérico

O Parque Natural de Montesinho é um dos habitats com mais potencial para o lobo-ibérico. No meio de pastores e do verde que cobre a região, este animal selvagem encontra um refúgio diferente daquele que tem noutros locais. Mas porquê?

Na frente do jipe todo o terreno, Gonçalo Costa leva uma folha A4 com 36 pequenos quadrados. Como num jogo de orientação, cada desenho representa o local onde o biólogo colocou uma câmara de fotoarmadilhagem no coração do Parque Natural de Montesinho para confirmar a presença do lobo-ibérico naqueles terrenos.