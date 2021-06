Covid-19: Há mais de 100 artigos científicos invalidados ou corrigidos

Desde artigos que associaram a tecnologia 5G à indução de coronavírus em células da pele até uma investigação que concluía que a vitamina D reduzia em 80% os internamentos em cuidados intensivos e em 60% as mortes relacionadas com covid-19. Há um pouco de tudo na lista exclusivamente dedicada aos artigos sobre o SARS-CoV-2 do projecto Retraction Watch. Ali encontramos 116 artigos sobre covid-19 que foram corrigidos ou invalidados num processo de avaliação e que as revistas assinalam como tendo sido alvo de uma retractação. O número não é impressionante quando sabemos que já foram publicados mais de 400 mil artigos sobre o tema, mas os responsáveis admitem que muitas investigações escaparam ao escrutínio dos especialistas e também sublinham que por vezes “derrubar” um artigo pode demorar anos.