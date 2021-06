Covid-19. Quase 20% dos concelhos acima do limite. Porto já passou e Lisboa tem mais do dobro

Há 58 concelhos portugueses com uma incidência superior a 120, mais 18 do que na semana passada. Lisboa tem 438 casos por 100 mil habitantes. Lagoa, nos Açores, é o município com maior incidência.

O número de concelhos acima do limite de incidência de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes voltou a aumentar na última semana. Entre a passada e esta sexta-feira, data em que a Direcção-Geral da Saúde fez a última actualização deste indicador, o número de municípios acima do limite estabelecido pelo Governo passou de 40 para 58. Significa isto que quase um quinto (19%) do total de municípios do país (308) apresenta uma incidência superior a 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

O Porto é um dos concelhos que passou esta semana o limite referido, registando actualmente uma incidência de 125 casos por cem mil habitantes. Na semana passada, contabilizava 94. Já o município de Lisboa passou, no espaço de uma semana, de uma incidência de 306 para 438 — o que corresponde a uma subida de 43%.

Os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, na qual é proibido entrar e sair ao fim-de-semana, continuam, aliás, todos acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes. Os concelhos com mais casos são Lisboa (438), Sesimbra (391), Moita (324), Barreiro (294) e Oeiras (291).

Municípios com incidência superior a 240 aumentam

Segundo o boletim, há agora 29 concelhos com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes, menos três do que na semana passada.

Por outro lado, o número de municípios com uma incidência entre 240 e 479,9 subiu significativamente para 26 (mais 20 desde a passada sexta-feira) e três concelhos têm entre 480 e 959,9 casos (mais um) — são eles Lagoa (530), nos Açores, Constância (496), no Centro, e Albufeira (494), no Algarve.

No patamar dos 120 aos 239,9 casos por 100 mil habitantes, os municípios com uma incidência mais elevada são Lagos (237), Rio Maior (236), São Brás de Alportel (230), Vila Franca de Xira (215) e Trancoso (203). No nível seguinte (240 a 479,9 casos), os concelhos com maior incidência são Sardoal (454), Lisboa (438), Ribeira Grande (424), Grândola (410) e Sesimbra (391).

Não há nenhum concelho em Portugal no nível máximo de incidência (acima de 960). Por outro lado, existem 91 concelhos com uma incidência cumulativa nula ou de nível mínimo (com menos de 20 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias). Além disso, há 98 concelhos no segundo patamar mais baixo de risco, o que significa que 61% dos municípios do país estão longe do limite da incidência. Na semana passada, esta percentagem chegava quase aos 70%, o que significa que o número de municípios em baixo risco tem vindo a diminuir.

Os dados agora apresentados correspondem ao período entre 10 e 23 de Junho.

Face à actual situação epidemiológica e aos números da covid-19 em Portugal — que o Governo prevê, aliás, que continuem a subir durante o mês de Julho —, o executivo decidiu travar o desconfinamento a nível nacional e apertar algumas das restrições nos concelhos onde a evolução é mais grave, entre os quais Albufeira, Lisboa e Sesimbra — que recuaram nas regras sanitárias depois de terem registado, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem considerados concelhos de baixa densidade).

Além disso, o Governo colocou 25 concelhos na zona amarela de risco e há ainda 19 concelhos que, por registarem pela primeira vez uma taxa de incidência superior aos limiares definidos, ficam em alerta.