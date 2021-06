Portugal no vermelho: incidência volta a subir em dia com maior aumento de casos desde Fevereiro

Portugal registou, na quinta-feira, duas mortes devido à covid-19 e 1604 novas infecções. É o número de novos casos mais elevado desde o boletim de 19 de Fevereiro (referente à totalidade do dia anterior), quando o país somava 1940 pessoas infectadas. No total, há registo de 871.483 casos de covid-19 em Portugal e de 17.081 óbitos associados à doença, de acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) esta sexta-feira.

Segundo a DGS, há mais quatro pessoas hospitalizadas em relação ao último balanço, num total de 431 doentes. Também nas unidades de cuidados intensivos (UCI) o número de pessoas internadas subiu e existem agora mais dois doentes hospitalizados, num total de 108 internamentos.

Recuperaram da doença 857 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 823.960 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 30.442 casos activos da doença, mais 745 em relação a quarta-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Relativamente aos valores da matriz de risco que guia o desconfinamento, Portugal está já na “zona vermelha”. O R(t) – índice de transmissibilidade – desceu para 1,14 a nível nacional, e para 1,15 no território continental. No último balanço o R(t) era de 1,17 em Portugal e de 1,18 no continente.

A incidência a nível nacional é agora de 137,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias (na actualização anterior era de 128,6). Se considerarmos só os registos do continente, a incidência situa-se, actualmente, em 138,7 (antes era de 129,6). A matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

O Governo prevê que os números de novos casos de covid-19 continuem a subir durante o mês de Julho. A ideia foi assumida pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa, de quinta-feira, em que foi decidido não avançar no desconfinamento a nível nacional e fazer com que os concelhos de Albufeira, Lisboa e Sesimbra recuem nas regras sanitárias.