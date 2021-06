Consumo de tabaco desceu, mas pandemia travou consultas para deixar de fumar

Duas das metas traçadas pela DGS para o ano passado foram cumpridas: reduzir a prevalência de fumadores na população com 15 ou mais anos para um valor inferior a 17% e travar o aumento do consumo de tabaco nas mulheres.

O consumo de tabaco desceu nos últimos cinco anos. Em Portugal Continental, em 2019, a prevalência de fumadores foi de 16,8%, o que representa menos 3,1 pontos percentuais face a 2014, refere o relatório do Programa Nacional para a Prevenção do Controlo do Tabagismo da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Apesar de terem sido cumpridos alguns dos principais objectivos traçados para 2020, o ano passado foi também de desafios por causa da pandemia. Apenas “estiveram em funcionamento 152 locais de consulta de apoio intensivo à cessação tabágica, o que representou um decréscimo de 35,3% face a 2019”.