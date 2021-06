Mais de 60% da população da ilha das Flores não quis receber a segunda dose da vacina contra a covid-19

Nos Açores, com o avanço da vacinação contra a covid-19, parte das ilhas vão avistando o fim da pandemia. O Corvo, com 76% da população com as duas doses da vacina desde Março, é o símbolo maior do retomar da normalidade, mas a 26 quilómetros dali, na ilha vizinha das Flores, o cenário é o oposto: a maioria da população rejeitou receber as duas tomas da vacina.