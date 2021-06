Fernando Medina “está a branquear as suas obrigações”

A presidente da Associação dos Profissionais de Proteção e Segurança de Dados, Inês Oliveira, afirma nunca ter acontecido um caso como este em que a Câmara de Lisboa quer exonerar um funcionário, encarregado da protecção de dados, por causa da partilha de informações com embaixadas como a da Rússia

Já entregou queixa formal contra a Câmara de Lisboa por causa da exoneração do encarregado de protecção de dados na sequência do caso “Russiagate", como anunciou?

Ainda não. Só depois da reunião de câmara que irá formalizar a exoneração. Temos a informação que o assunto irá a reunião de câmara na próxima segunda-feira. Portanto, ainda não há uma exoneração mas uma intenção de exoneração. Esta tem que ser tomada por decisão do executivo camarário.