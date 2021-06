Queixas e queixinhas

Não interessa se é Marcelo 2.0 ou não. A verdade é que depois do fim do estado de emergência, que existiu em Portugal pela sua pressão, o Presidente da República tem aproveitado para vincar cada vez mais a sua distância em relação ao Governo. Cada vez que lhe é perguntada a opinião sobre as medidas de desconfinamento, Marcelo responde agora que isso tudo está nas mãos do Governo e tenta fugir a mais comentários invocando a “solidariedade entre órgãos de soberania”, o que, convenhamos, é um conforto muito, mas muito diminuto para o Governo. Só lhe falta dizer: “Discordo, mas não o posso dizer em público”. A sua preocupação principal, como assumiu esta semana em Lisboa, chamam-se eleições legislativas de 2023 — garantir que este Governo e António Costa lá chegam para que, nessa altura, os portugueses os possam julgar nas urnas. Marcelo está, na prática, livre como um passarinho e parece cada vez mais determinado em agitar (também) a oposição.

A chanceler alemã, Angela Merkel, queixou-se que Portugal agiu de forma egoísta e descoordenada por ter deixado entrar turistas britânicos, permitindo a disseminação de novas variantes na Europa continental. Marcelo e Costa, com extrema delicadeza , não quiseram dizer que estava completamente enganada. Mas, em Maio, Portugal foi o único país da União Europeia a receber grupos de turistas britânicos simplesmente porque era o único país da UE que estava na lista verde do Reino Unido — o que, aliás, durou pouco tempo. Os outros eram países como Israel, Austrália, Singapura ou Islândia.

Entusiasmado com o empate Portugal-França em Budapeste e o consequente apuramento da selecção portuguesa para o Euro 2020, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, deixou um apelo polémico sobre o próximo jogo frente à Bélgica e que decorrerá em Sevilha no domingo: “Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste Campeonato da Europa”. Parece que muito sol (estavam 34 graus em Budapeste) faz mesmo mal à cabeça.

O presidente do PSD, Rui Rio, queixou-se nas recentes jornadas parlamentares do partido que o país não avança porque o PS não quer fazer reforma nenhuma. A acusação motivou uma resposta dura por parte do PS e a tensão entre os dois partidos subiu de tom numa escalada que se vem acentuando. Mas, curiosamente, esta sexta-feira o Parlamento discute algumas alterações legislativas para o combate à corrupção, em que PS e PSD podem vir a dar as mãos depois de a direcção social-democrata ter manifestado bom acolhimento perante a proposta de Francisca Van Dunen para acabar com a supremacia de Ivo Rosa e Carlos Alexandre no “Ticão” (Tribunal Central de Instrução Criminal), passando este de dois para nove juízes. Resta saber se haverá condições para uma negociação pessoal entre os dois líderes, António Costa e Rui Rio.