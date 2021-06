Da protecção do denunciante de crimes de corrupção à ocultação de riqueza: há 25 propostas em debate

Entre propostas do Governo e projectos de lei dos partidos, os deputados debatem, esta sexta-feira, na generalidade, um conjunto de medidas de combate à corrupção. Ao todo são 25 iniciativas legislativas que vão desde um reforço da protecção do denunciante, a consagração do estatuto do arrependido, das obrigações declarativas por parte dos altos quadros públicos até ao agravamento de penas para crimes de corrupção.