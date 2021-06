Marcelo analisa situação pandémica em Sevilha para decidir presença no jogo de Portugal

O Presidente da República tem Certificado Digital Covid, mas está a analisar a situação pandémica em Sevilha para decidir sobre a sua deslocação no domingo para assistir ao jogo da selecção portuguesa de futebol.

Esta posição foi transmitida pela Presidência da República, depois de questionada pela agência Lusa se o chefe de Estado se deslocará no domingo a Sevilha para assistir ao jogo da selecção nacional contra a Bélgica.

“O Presidente da República, que dispõe do Certificado Digital Covid, que lhe permite, como a qualquer outro cidadão na mesma situação, deslocar-se para fora da Área Metropolitana de Lisboa, nos termos da resolução do Conselho de Ministros de ontem [quinta-feira], está a analisar a evolução da situação pandémica em Sevilha, para tomar uma decisão final sobre a deslocação”, respondeu a Presidência da República à agência Lusa.

Nesta sexta-feira, ao fim da manhã, a Assembleia da República aprovou a autorização pedida pelo Presidente da República para se deslocar a Sevilha no próximo domingo.

O projecto de resolução para assentimento do parlamento à deslocação do chefe de Estado a Sevilha foi aprovado com os votos favoráveis de todas as bancadas, mas teve a abstenção do deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.

“A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do artigo 163.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, dar assentimento à deslocação de Sua Excelência o Presidente da República a Sevilha, no dia 27 de Junho [domingo], para assistir ao jogo de Portugal, no âmbito do Europeu de Futebol 2020”, lê-se na resolução aprovada.

Na quinta-feira, em Guimarães, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se à questão da sua eventual presença em Sevilha.

“Eu próprio já que tinha dito ontem [quarta-feira] que gostava muito de ir, pensei para comigo mesmo que eu só vou se o morador em Lisboa comum puder ir, se não puder ir, não vou”, disse.

Tal como no fim-de-semana passado, a proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa (AML) mantém-se a partir das 15h desta sexta-feira e até às 6h de segunda-feira, mas quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à covid-19 pode passar.