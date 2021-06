Já há duas datas possíveis para as autárquicas: 26 de Setembro ou 10 de Outubro

O Governo começou nesta sexta-feira a fazer as audições para escolher a data em que se realizam as eleições autárquicas e já há duas propostas em cima da mesa: 26 de Setembro (IL e Chega) e 10 de Outubro (PEV e CDS). A decisão será tomada na próxima reunião do Conselho de Ministros. De acordo com a lei, as eleições realizam-se entre os dias 22 de Setembro e 14 de Outubro e têm de ser marcadas por decreto governamental com 80 dias de antecedência.

À saída de reunião com o executivo a Iniciativa Liberal (IL) deixou antever que há uma “data expectável” e que o partido não se opõe a que seja essa a escolhida. "Sentimos que o Governo está mais inclinado para 26 de Setembro, data que nos parece expectável e à qual não nos iremos opor”, afirmou Rodrigo Saraiva, porta-voz da Iniciativa Liberal, na Assembleia da República.

Em relação aos três domingos em que é possível ir a votos — 26 de Setembro, 3 e 10 de Outubro — a IL considerou que o dia 3 é o menos desejável pela proximidade em relação ao feriado de terça-feira, 5 de Outubro. A mesma leitura fez o PEV.

O dia 26 de Setembro é também o preferido do Chega e foi isso que André Ventura explicou aos jornalistas no final da reunião com o Governo. Além de ter defendido a data de 26 de Setembro, o deputado disse ter ficado “com a percepção” de que essa é também a preferência do executivo. “No que respeita à evolução da covid-19, defendemos que a probabilidade de haver pressão hospitalar menor será em Setembro e não em Outubro. É importante evitar-se uma campanha eleitoral com restrições, inclusivamente com confinamentos”, disse.

Com o argumento de que é importante separar as autárquicas do processo orçamental, André Ventura acrescentou que a opção de 10 de Outubro não é desejável.

Opinião diferente têm PEV e CDS, que preferem o dia 10. Para os escologistas, o dia 10 de Outubro seria a primeira opção. “Se a opção for 26 de Setembro, o início da campanha eleitoral ficará praticamente em cima do início do ano escolar, o que não parece adequado”, afirmou André Martins, candidato da CDU à Câmara de Setúbal, esclarecendo que no caso do dia 3 o problema é ser uma antevéspera de feriado. “Também não nos parece adequada, sobretudo tendo em conta a possibilidade de se fazer ponte.”

Do lado do CDS, Pedro Melo disse que “dentro da janela temporal possível, 10 de Outubro é a data mais adequada”. Para o vice-presidente do CDS, nessa altura, a probabilidade de haver “imunidade de grupo é maior do que em 26 de Setembro".

As reuniões que estão a realizar-se nesta sexta-feira contam com a presença dos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.