Ferro deseja bom fim-de-semana aos deputados, “os que puderem em Sevilha” e esquece-se de desligar o microfone

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, encerrou a sessão plenária desta sexta-feira com votos de bom fim-de-semana aos deputados, “os que puderem em Sevilha”, onde decorrerá o jogo de Portugal do Euro 2020. Já antes o presidente da Assembleia da República tinha pedido aos portugueses que se deslocassem “de forma massiva” a Sevilha, o que lhe valeu algumas críticas, mas também o apoio do Presidente da República.

“Vamos então terminar a sessão. Agradeço a todos a cooperação prestada e até para a semana. Muito obrigado. Bom fim-de-semana a todos. Os que puderem em Sevilha, claro”, disse Ferro Rodrigues no final no plenário.

Liberal abstém-se na autorização

Na mesma sessão plenária, foi aprovada, com a abstenção da Iniciativa Liberal (o que não é muito habitual), a deslocação do Presidente da República a Sevilha, no domingo, precisamente para assistir ao jogo da selecção nacional de futebol dos oitavos de final do Euro 2020.

Na quinta-feira, em Guimarães, questionado sobre estas declarações do presidente da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa não apontou críticas. “Eu acho que aquilo foi a expressão de uma ideia que nós percebemos que é os que puderem ir que vão para termos um apelo significativo à selecção, mas está implícito que respeitem as regras e que só vão aqueles que possam ir, foi assim que eu li”, declarou então.

“Eu próprio já que tinha dito ontem [quarta-feira] que gostava muito de ir, pensei para comigo mesmo que eu só vou se o morador em Lisboa comum puder ir, se não puder ir, não vou”, disse.

Tal como no fim-de-semana passado, a proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa (AML) mantém-se a partir das 15h de hoje e até às 6h de segunda-feira, mas quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à covid-19 pode passar.

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros de quinta-feira, quando confrontada com este apelo de Ferro Rodrigues, escusou-se a comentar, alertando para o “momento crítico da evolução da pandemia”.

Problema de microfone

Ainda antes de se despedir dos deputados, Ferro Rodrigues cometeu um pequeno deslize. Na sequência da votação final que resultou na aprovação da reforma das Forças Armadas, o presidente da AR esqueceu-se de desligar o microfone e as suas palavras ouviram-se na sala: “Estes gajos do Bloco e do PC foram-se todos embora. Estão todos doidos.”