Já te podes inscrever no Fraunhofer Portugal Challenge

As candidaturas para o concurso Fraunhofer Portugal Challenge estão abertas até 31 de Julho a todos os estudantes de mestrado ou doutoramento, assim como a investigadores de todas as universidades portuguesas. O mote é a inovação e sustentabilidade: “a importância de uma produção e consumo sustentáveis, a sustentabilidade dos processos, o reforço da capacidade para o alerta precoce e redução de riscos de saúde e o acesso universal e equitativo a água potável são desafios urgentes”.

A 12.ª edição do Fraunhofer Portugal Challenge volta a desafiar a criatividade dos cientistas portugueses e as candidaturas podem ser submetidas no site da Fraunhofer Portugal. As propostas com as melhores soluções sustentáveis para os desafios das áreas da indústria, agricultura, gestão de recursos naturais ou promoção do bem-estar são premiadas. “As ideias a concurso devem contemplar uma vertente prática, ou seja, devem ser orientadas para o mercado, com aplicabilidade na indústria ou no quotidiano da vida das pessoas”, lê-se em comunicado enviado ao P3.

Ao todo, o concurso concede o valor de 9000 euros aos seis vencedores, divididos nas categorias de mestrado e doutoramento, e, além disso, os vencedores poderão ter a oportunidade de se juntar às equipas Fraunhofer Portugal AICOS e Fraunhofer Portugal AWAM.

O Fraunhofer Portugal Challenge é organizado, desde 2010, pela associação Fraunhofer Portugal e procura encorajar a cooperação entre a indústria e a comunidade científica, motivando e premiando a investigação de utilidade prática através da atribuição de prémios a estudantes e investigadores capazes de contribuir para a filosofia da associação.

