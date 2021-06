Fazunchar leva a Figueiró dos Vinhos a arte de Pantónio, Isaac Cordal e Bosoletti

O festival de artes Fazunchar, centrado na pintura mural, vai acontecer de 14 a 22 de Agosto, levando a Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, artistas como Pantónio, Isaac Cordal e Bosoletti, anunciou a organização.

Baptizado com uma palavra do dialecto local, o laínte, “fazunchar” significa “fazer” e é isso que, pelo terceiro ano, o festival promete: fazer “uma festa construída por vários tipos de arte, em diálogo constante entre elas, com a comunidade e território, fazendo jus ao próprio nome”, lê-se no comunicado divulgado esta quinta-feira.

Na vila e no concelho de Figueiró dos Vinhos, as duas primeiras edições de Fazunchar resultaram em cinco dezenas de pinturas murais que reflectem a interpretação que os artistas locais fizeram do território, após conheceram as paisagens, o património, a gastronomia, as gentes e a história. A terceira edição promete enriquecer ainda mais este concelho do norte do distrito de Leiria com novas intervenções murais, mas também com instalações, exposições, concertos, oficinas, visitas guiadas e conversas.

Entre os primeiros artistas anunciados estão o português Pantónio, o espanhol Isaac Cordal e o argentino Bosoletti, “bem como alguns dos mais interessantes artistas emergentes portugueses”, acrescenta a organização.

No início deste ano, o festival de Figueiró dos Vinhos foi distinguido com o selo de qualidade EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe, que reconhece organizações que se distinguem pela riqueza artística e pelo envolvimento da e na comunidade.