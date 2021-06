118 anos do nascimento de George Orwell e um alerta imortal

Em 25 de Junho de 1903, nascia Eric Arthur Blair, cujo nome pode gerar uma certa estranheza para os leitores mais desatentos. George Orwell, como escolheu apresentar-se, foi provavelmente o autor que mais me cativou, não tanto pela mensagem que tentava passar, mas sim pela beleza da escrita em si mesma.

1984, considerado como a obra-prima de Orwell, foi adquirindo uma relevância cada vez maior com o passar do tempo, muito devido à utilidade que o romance apresenta à sociedade. O autor teme que no futuro a informação seja totalmente controlada por quem está no poder, podendo alterar todas as concepções que os indivíduos possuem sobre a história, e a partir daí traçar o caminho para o controlo do pensamento.

O livro acaba por ser um ataque aqueles que desejam ascender ao poder pelos motivos errados. Quer seja por interesses individualistas, corruptos, totalitários ou racistas, qualquer partido ou candidato a um cargo político que queira usar o voto de confiança que lhe é atribuído pelo povo, de modo a mudar as regras do jogo para que um conjunto restrito ganhe sempre, é o verdadeiro perigo que o autor tenta alertar.

Mas uma das suas maiores características é o seu antifascismo, e esse seu lado é claramente encontrado em Homenagem à Catalunha. Numa obra não ficcional, conta como se voluntariou para combater ao lado das forças republicanas contra a ameaça de Franco. Assustava-o bastante o prestígio internacional que o fascismo estava a ganhar, mas com o início da guerra civil ficou de certo modo aliviado ao ver que a democracia se tinha “levantado” contra o fascismo, pois trazia uma certa esperança a todos os antifascistas europeus.

Contudo, não foi apenas nos livros que Orwell brilhou, tendo escrito vários ensaios. Em Porque escrevo, o autor explica aos leitores a razão de se ter tornado escritor, analisando o seu percurso de vida e os momentos que moldaram o seu pensamento. Considera que o ponto de partida ao escrever é sempre um sentimento de militantismo contra uma qualquer injustiça que verifica, pretendendo que as pessoas ouçam a sua denuncia a uma certa mentira, a um facto que quer partilhar com os seus leitores.

Numa emissão radiofónica em 1941, apelidada em texto de Literatura e Totalitarismo, afirma que a primeira coisa que se pede a um autor é que este seja verdadeiro, que diga o que realmente pensa e o que sente. Mas na época em que vivia, o perigo dos estados totalitários era enorme, pois estes não proíbem apenas o indivíduo de se exprimir ou de ponderar, mas ditam o que cada um deve pensar, pondo em risco a liberdade de escrita.

Em jeito conclusão, quero passar da literatura para a cinematografia. Em George Orwell: A Life in Pictures, de 2003, “Orwell” é questionado se tentou com 1984 demonstrar como previa o futuro. Responde que sim, pois considerava que o mundo estaria a tomar tal direcção. Mas o final desta cena é o que torna a mesma marcante. O actor fixa o seu olhar na câmara, e numa tentativa de explicar como é que as pessoas podem evitar tal perigo, afirma “don´t let it happen, it depends on you”. E esta é provavelmente a melhor síntese possível da mensagem que Orwell tentava passar nas suas obras.

Tudo depende de nós mesmos, naquilo que somos como indivíduos, nos nossos valores, nas nossas ideias e sobretudo naquilo que queremos para a sociedade. A resposta para um mundo em que as minorias sejam protegidas, os cidadãos tenham as condições mínimas de vida e a liberdade seja valorizada ao máxima é uma: it depends on you.