Os exilados mentais

À maneira de tantos outros portugueses, habituei-me a ler jornais, revistas e livros em que eu não faço parte do público a quem se dirigem as pessoas que lá escrevem.

Acontece o mesmo com os dinamarqueses e holandeses que também lêem mais em língua inglesa do que nas línguas deles: cria-se uma atitude de distância envolvida, de abstracção forçosa que faz de nós testemunhas acidentais mas assíduas de culturas que não são as nossas.