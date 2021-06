Orbán obrigado a tirar consequências políticas após choque frontal com líderes da UE

Sempre que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, pisa o risco com os seus parceiros da União Europeia, aparece em Bruxelas armado com fundamentações jurídicas e justificações administrativas para desmontar as críticas políticas que sabe terá de enfrentar. Tentou fazê-lo, no Conselho Europeu que terminou esta sexta-feira, em relação à polémica lei que proíbe a “representação e promoção de uma identidade de género diferente do sexo à nascença, da mudança de sexo e da homossexualidade” a menores de 18 anos. Não conseguiu.