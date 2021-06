Moscovo acusa Borrell de impedir a realização da cimeira UE-Rússia

Vários líderes europeus não concordaram com a proposta de Angela Merkel de realizar uma cimeira com Vladimir Putin. Cooperação deve, para já, ficar limitada a matérias de interesse mútuo.

O Governo russo acusou esta sexta-feira o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Josep Borrell, de minar os esforços para realizar uma cimeira entre Vladimir Putin e os líderes da União Europeia, proposta avançada pela chanceler alemã, Angela Merkel, e pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

“Tal como esperávamos, a ideia de restabelecer a realização de cimeiras afundou-se no “triângulo das Bermudas” que Borrell elaborou em relação à Rússia: rejeitar, conter e cooperar”, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Alexander Grushko.

Grushko disse ainda que a “UE se tornou refém de uma minoria agressiva que assume o controlo, o que se reflecte também nas decisões tomadas no passado”, citou a agência russa Sputnik. “São precisas duas partes para dialogar”, continuou.

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, manifestou o interesse de Moscovo em realizar a cimeira com os líderes do bloco. “Esperamos que os países que têm uma abordagem mais equilibrada continuem a trabalhar para promover a ideia de diálogo entre Bruxelas e Moscovo. Moscovo mantém o seu interesse”, acrescentou.

Merkel propôs convidar o Presidente russo, Vladimir Putin, para uma futura cimeira de líderes da UE, e outros líderes europeus, como Macron, deram o seu parecer favorável. Não foi, para já, indicado qualquer formato concreto para o encontro com o líder russo.

Os líderes da UE, no entanto, não concordam com a iniciativa, o que gerou críticas de vários Estados-membros, entre eles os Países Baixos, Polónia e os países bálticos, embora se tenham comprometido a procurar fórmulas para dialogar com Moscovo.

“Não haverá encontros entre os líderes da UE e a Rússia. Temos assistido a uma deterioração da situação e não podemos negociar com os países do Leste”, afirmou o Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, à saída do primeiro dia de trabalhos do Conselho Europeu.

Mas os 27 deram luz verde a uma nova estratégia face a Moscovo, proposta por Borrell, que inclui a manutenção da cooperação com a Rússia em matérias de interesse mútuo. Neste sentido, a UE comprometeu-se a explorar “formatos e condições” para dialogar com o Kremlin.