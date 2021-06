Colapso de prédio em Miami: Biden aprova declaração de emergência na Florida

Quando quase 100 pessoas continuam desaparecidas, e as equipas de resgate procuram desesperadamente por sobreviventes nos escombros do prédio de 12 andares que desabou na quinta-feira em Surfside, uma cidade do condado de Miami, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma declaração de emergência para o estado da Florida e ordenou o envio de assistência federal para complementar a resposta local.

“A acção do Presidente autoriza o Departamento de Segurança Interna, a agência federal de emergência e protecção civil [FEMA], a coordenar todos os esforços de ajuda”, lê-se num comunicado da Casa Branca divulgado esta sexta-feira.

As equipas de resgate já vasculharam toneladas de escombros na quinta-feira em busca de sobreviventes depois do colapso de parte da torre de apartamentos à beira-mar em Surfside, uma cidade isolada na baía de Biscayne, perto de Miami, com 130 casas, das quais umas 80 estavam ocupadas. Dos destroços ouviram sons de batidas e outros ruídos, mas nenhuma voz.

A mayor do condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse aos jornalistas ainda na quinta-feira que 99 pessoas continuavam desaparecidas, quando tinham passado 18 horas do desabamento – uma pessoa foi retirada dos escombros já morta. Não é certo quantas se encontravam no edifício na altura do acidente. Outras 102 pessoas já tinham sido entretanto localizadas e “declaradas seguras”.

Ao cair da noite, centenas de equipas de resgate com câmaras sonar e cães procuravam sobreviventes. Alguns bombeiros cavavam túneis num estacionamento subterrâneo do prédio num esforço para alcançar vítimas.

Em simultâneo, as autoridades já tinham começado a recolher amostras de ADN dos familiares dos desaparecidos, caso seja necessário identificar vítimas. Muitos aguardam por notícias num centro comunitário a alguns quarteirões do edifício.

Nicolas Fernandez diz que telefonou muitas vezes para os familiares desaparecidos, sempre sem resposta. “Acho que eles já não estão cá”, disse à televisão CBS. “Não quero ser pessimista, mas temos estado a ligar-lhes ininterruptamente.”

O complexo de apartamentos, construído em 1981, estava num processo de recertificação que requeria algumas obras. Por causa disso, e do prédio em construção nas imediações, tinha sido sujeito a várias inspecções recentes.