Ataque com faca na Alemanha provoca vários mortos e feridos

Um ataque em Wurtzburgo, na tarde desta sexta-feira, provocou vítimas mortais e feridos, confirmou a polícia germânica. Um homem armado com uma faca atacou várias pessoas no centro da cidade alemã, tendo sido posteriormente detido pelas autoridades. Ainda não foi possível apurar de fonte oficial o número exacto de mortos, bem como a gravidade dos ferimentos causados pelo suspeito às pessoas esfaqueadas.

“Ainda estamos no local com um forte contingente policial. Existem vários feridos e mortes a lamentar”, escreveu a polícia no Twitter. A polícia afastou ainda a hipótese de existir um segundo atacante: “Não há indicações da existência de um segundo suspeito. Não há perigo para a população.”

Ainda no Twitter, têm sido partilhados vídeos que mostram o homem, armado com uma faca, a ser perseguido por transeuntes. Um segundo vídeo mostra já o momento em que o agressor está algemado no chão. A polícia alemã foi obrigada a usar armas de fogo para neutralizar o suspeito.

Neste momento, a polícia mantém uma presença forte no centro de Wurtzburgo, restringindo o acesso a várias áreas.