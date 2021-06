Tony Carreira já teve alta do hospital

O cantor estava internado no serviço de cardiologia do Hospital de Faro, na sequência de um enfarte do miocárdio.

O cantor Tony Carreira teve alta, na tarde desta sexta-feira, do Hospital do Faro, onde estava internado desde quarta-feira, 23 de Junho, na sequência de um enfarte do miocárdio. A informação foi avançada, em comunicado, pela equipa do artista. Ao jornal Observador, a agente do cantor de 57 anos confirmou que “está bem-disposto e vai para casa descansar”.

Foi na manhã de quarta-feira, que Tony Carreira deu entrada no Hospital de Faro. O cantor foi sujeito a um cateterismo, na sequência de um enfarte do miocárdio, e ficou internado para observação no serviço de cardiologia do hospital. No dia seguinte, quinta-feira, terá recebido a visita dos familiares e, no início da tarde desta sexta-feira, teve alta e poderá fazer o resto da recuperação a partir de casa.

No comunicado, citado pela TVI, a equipa do cantor aproveita para agradecer à equipa do serviço de cardiologia pelos cuidados prestados ao artista durante os últimos dias: “Neste momento o cantor pretende expressar mais uma vez o seu agradecimento e gratidão pelas tantas demonstrações de carinho que recebeu e pretende também agradecer aos extraordinários profissionais de saúde do Hospital de Faro.”

Até agora, só a nora de Tony Carreira, Laura Figueiredo, companheira de Mickael Carreira, se terá pronunciado sobre o sucedido. A ex-apresentadora do Fama Show (SIC) agradeceu o “carinho de todos”, num vídeo publicado no Instagram: “Muito, muito obrigada por todas as vossas mensagens, por toda a energia boa que mandaram.”

A notícia de que Tony Carreira teria sofrido um enfarte do miocárdio preocupou a legião de fãs do artista que deixaram mais de 17 mil comentários na publicação feita na página de Facebook do cantor, onde a notícia foi confirmada. “No seguimento das notícias avançadas pela comunicação social e para esclarecer, com verdade, todos os que gostam de Tony Carreira, confirmamos que o artista está internado e que se encontra bem de saúde”, escreveu a equipa do cantor.

O cantor e a família têm passado uma fase conturbada. Em Dezembro de 2020, a filha do artista, Sara Carreira, de 21 anos, morreu num acidente de viação. A família decidiu homenagear a jovem cantora através da criação de uma associação que tem como objectivo “apoiar crianças e jovens adultos, com poucos recursos, na concretização dos seus sonhos para chegar mais longe, apoiando-os na continuidade da sua formação”.

Tony Carreira tem estado afastado dos palcos desde a perda da filha. O tão aguardado regresso está marcado para o próximo dia 23 de Julho, no Casino do Estoril. Os bilhetes terão esgotado em menos de dez minutos, noticiou, na altura, a Lusa. A intenção do artista, que canta sucessos como Quem era eu sem ti ou Sonhos de menino, é, até ao final do ano, regressar progressivamente aos palcos. O espectáculo do próximo mês mantém-se na agenda até novas indicações, confirmou a agente do cantor ao Observador.

Depois do Casino do Estoril, na agenda de Tony Carreira, segue-se o Festival Sabores de Perdição, em Castelo Branco, a 13 de Agosto. A 2 de Outubro é a vez do Pavilhão Multiusos de Guimarães e, a 16 de Outubro, ruma ao Coliseu de Elvas. Em Novembro, dia 6, regressa ao Super Bock Arena (antigo Pavilhão Rosa Mota), no Porto, e a 27 de Novembro estará no Altice Arena, em Lisboa.

Tony Carreira é pai de Mickael Carreira, de 35 anos, e de David Carreira, de 29, que seguiram as suas pisadas no mundo da música, tal como Sara, a mais nova. O artista foi casado durante 29 anos com Fernanda Antunes, de quem se separou em 2014 (ainda que o divórcio só tenha sido oficializado em 2019).