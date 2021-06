Yamatai, o espírito japonês da sakura floresce no Saldanha

O que nos chama imediatamente a atenção quando entramos no Yamatai, o novo restaurante japonês de Lisboa, é a árvore central da decoração minimalista, uma homenagem às icónicas cerejeiras em flor do Japão, as sakura. Já no restaurante que teve anteriormente com o ex-marido chinês, o Dinastia Tang, Marisa Cerqueira revelava o cuidado que gosta de colocar na apresentação do espaço e na criação do ambiente.