Sophia, italiana e saudável, recebe-nos no seu restaurante “italiano natural”

Sophia é a personagem criada pelo Grupo Capricciosa para personificar o conceito do novo restaurante, aberto recentemente junto ao Mercado da Ribeira, em Lisboa (no espaço do antigo Otto) – é um “italiano natural”. Ou seja, aqui encontram-se pizzas, pastas, e tudo o que conhecemos da cozinha italiana, mas com a preocupação de não incluir açúcares refinados ou alimentos processados, e de usar preferencialmente farinhas integrais e privilegiar os legumes.