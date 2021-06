Portugueses pouparam mais 9,5 mil milhões de euros nos últimos doze meses

Contas nacionais do primeiro trimestre revelam efeitos persistentes da pandemia: famílias a pouparem mais, Estado com défices mais elevados

Limitados nas suas possibilidades de consumo por causa do regresso de medidas de confinamento mais apertadas, os portugueses continuaram, durante o primeiro trimestre do ano, a poupar mais do que aquilo que faziam antes da crise e, nos últimos doze meses, foram quase mais 10 mil milhões de euros de poupança adicional face ao resultado registado nos 12 meses imediatamente anteriores.