Miguel Oliveira em terceiro nos treinos livres do GP dos Países Baixos

Miguel Oliveira (KTM) foi esta sexta-feira o terceiro mais rápido após as duas primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, que se disputa no domingo, em Assen.

O português terminou a sua melhor volta em 1m33,400s, ficando a 0,328s do melhor tempo do dia, do espanhol Maverick Viñales (Yamaha). Oliveira melhorou, de tarde, 1,022 segundos face ao tempo da primeira sessão, realizada de manhã.

A chuva abateu-se sobre o circuito holandês, considerado a “catedral do motociclismo”, quando faltavam cerca de 20 minutos para o final da segunda sessão. Tanto Viñales como Pol Espargaró (Honda) mantiveram os registos da primeira sessão, que lhes valem o primeiro e segundo lugares, respectivamente, à frente do piloto luso.

Confidence is high and it's showing for @_moliveira88! ??



Good work turned around initial bad feelings in FP1 this morning ??#DutchGP ???? | ???https://t.co/jetiqIReEB — MotoGP™?? (@MotoGP) June 25, 2021

Miguel Oliveira mostrou-se “satisfeito” com o trabalho desenvolvido neste primeiro dia de treinos livres. "Foi um bom primeiro dia. Não o melhor, devido à má sessão da manhã. À tarde senti imediatamente que seria mais competitivo. Foi pena não conseguir perceber até onde poderíamos ir [devido à chuva]”, disse o piloto luso, na conferência de imprensa virtual.

O objectivo para sábado passa por “ser rápido na FP3 [terceira sessão de treinos livres] para entrar directamente na Q2”, a segunda fase da qualificação, onde participam os dez mais rápidos dos treinos livres 1, 2 e 3 e os dois melhores da Q1.

Apesar da chuva, Miguel Oliveira revelou ter conseguido “uma boa base de trabalho” para o resto do fim-de-semana, sobretudo com as alterações feitas na KTM RC16 para o treino da tarde. “Com as alterações, esperávamos ganhar mais agilidade nas curvas rápidas. Temos de melhorar. No molhado também foi bom, construí uma boa referência”.

Miguel Oliveira chega a esta oitava prova da temporada como um dos pilotos em melhor forma, contanto dois segundos lugares e uma vitória nas últimas três corridas. “Prefiro sempre uma corrida em piso seco. Só se estiver muito lento no seco é que prefiro correr com o piso molhado. Mas as previsões indicam que poderá estar seco no domingo. É esse o trabalho que temos de fazer e esperar piso seco para trabalhar esse aspecto ao longo do fim-de-semana”, destacou.

A tricky day at Assen! ??



Here what the #MotoGP grid had to say after a day of dodging the rain! ???#DutchGP ???? | ???https://t.co/8t3Uw5DG85 — MotoGP™?? (@MotoGP) June 25, 2021

O piloto luso explicou ainda que ao longo dos anos tem trabalhado para “melhorar as sensações com a aceleração”. “Assen é um circuito com mudança de direcção, com a frente da mota muito carregada. Ao longo dos anos, temos aproximado o carácter da mota para que mude de direcção mais naturalmente. Para já, parece que a mota funciona bem em Assen”, concluiu.