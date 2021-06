A um mês dos Jogos Olímpicos, o Japão apenas tem 9,22 por cento da população completamente vacinada

Até ao dia 24 de Junho de 2021, de acordo com os dados do Our World in Data, o Japão tinha 20,21 por cento da população com pelo menos uma dose da vacina administrada e 9,22 por cento da população completamente vacinada. Os Jogos Olímpicos de Verão estão programados para acontecer na capital japonesa, Tóquio, entre 23 de Julho e 8 de Agosto de 2021. Portanto, falta menos de um mês.