Martínez não quer Bélgica obcecada com Ronaldo

Treinador espanhol considera que Portugal jogará praticamente em casa no encontro dos oitavos-de-final agendado para Sevilha.

Roberto Martínez, seleccionador da Bélgica, sublinhou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, em Bruxelas, a importância de “defender como equipa” frente a Portugal, rejeitando qualquer plano especial para travar Cristiano Ronaldo no duelo dos oitavos-de-final do Euro 2020.

“Temos que ser sólidos, compactos e defender como equipa. Temos que defender muito bem. Se colocarmos em prática um plano para travar um só jogador, outros podem criar problemas”, afirmou, antecipando o encontro de domingo, em Sevilha.

Embora considere Ronaldo “um dos melhores futebolistas do mundo” e uma “ameaça tremenda dentro da área”, Martínez lembrou que Portugal “tem mais do que uma ameaça no ataque”, destacando a qualidade ofensiva de “Bernardo Silva, Diogo Jota, Bruno Fernandes ou João Moutinho”, bem como a “experiência” de Pepe.

“Têm tido êxito e ganharam o Euro 2016 e a Liga das Nações porque têm uma mentalidade incrível e sabem como devem abordar os grandes jogos. No entanto, nós chegamos a este jogo com muita confiança, numa sequência de vitórias e isso não é uma coincidência. É pena que estas duas equipas se defrontem numa fase tão prematura, mas esta é a natureza destes torneios”, referiu.

Roberto Martínez confirmou que tem todos os jogadores à disposição para uma partida sob temperaturas elevadas: “Portugal vai jogar praticamente em casa”, tendo em conta a proximidade geográfica.

A dois dias do embate de Sevilha, o avançado Romelu Lukaku não deixou de comentar os 109 golos de Ronaldo, marca que iguala o recorde do iraniano Ali Daei​.

“Se alguém consegue quebrar o recorde, é ele”, declarou Lukalu, que já contabiliza três golos no Euro 2020, menos dois do que o melhor marcador, Cristiano Ronaldo.

“Gostaria de ter o drible e a forma de rematar do Cristiano. Mas acho que ele poderia querer a minha força e a minha pontaria”. Lukaku define Portugal como uma equipa “tecnicamente muito boa e com vontade de ganhar”.