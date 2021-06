Gil Dias assina pelo Benfica até 2026

O segundo reforço do Benfica para 2021-22 foi confirmado nesta sexta-feira. Depois de Rodrigo Pinho, os “encarnados” voltaram a atacar o mercado interno e anunciaram a chegada do extremo Gil Dias, que assinou um contrato válido até 2026.

“Gil Dias é do Sport Lisboa e Benfica. O jogador assinou contrato até 2026 e será apresentado nos próximos dias, no Estádio da Luz”, lê-se numa curta mensagem publicada pelo clube nas redes sociais.

?? Gil Dias assinou contrato até 2026 e será apresentado nos próximos dias, no Estádio da Luz.#DeTodosUm pic.twitter.com/M8IPYvfx07 — SL Benfica (@SLBenfica) June 25, 2021

Na última época, o extremo, de 24 anos, esteve emprestado pelo Mónaco ao Famalicão, tendo feito 33 jogos e apontado dois golos. O salto para a Liga francesa surgiu em 2014-15, quando representava o Sp. Braga, clube no qual terminou a sua formação, depois de passagens por Gafanha, Sporting e Sanjoanense.

Mais tarde, e sem conseguir afirmar-se no Mónaco, contou ainda com empréstimos ao Varzim, ao Rio Ave, aos italianos da Fiorentina, aos ingleses do Nottingham Forest, aos gregos do Olympiacos e aos espanhóis do Granada.