Viagem pelo labirinto dos Festivais de Verão... em versão clássica

Uma programação ambiciosa no Cistermúsica de Alcobaça e algumas propostas aliciantes em Lisboa, Estoril e Oeiras preenchem a oferta musical das próximas semanas.

A partir desta sexta-feira, o panorama dos festivais de Verão conta com mais duas propostas diversificadas em torno da música erudita e não só — Cistermúsica de Alcobaça e Estoril Lisboa — às quais se juntará a partir do dia 27 o Festival Internacional de Piano de Oeiras. Encontram-se também a decorrer os festivais dos Capuchos, Sintra e Espinho, e em Julho terá início o Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, o Festival das Artes de Coimbra — o que representa uma oferta musical significativa que abrange várias épocas e estilos e que contrasta com a escassez de propostas nos últimos meses devido às contingências da pandemia.