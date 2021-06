Sexta, na TV: Pride, guardiãs, supercomboios e rock ‘n’ trolls

CINEMA

3 Gerações

Fox Life, 22h20

Filme dramático de Gaby Dellal, com Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon, Tate Donovan e Sam Trammell. Ray, que nunca se identificou com o corpo de mulher com que nasceu, quer avançar para a cirurgia de mudança de sexo. Tem o apoio incondicional da mãe, mas não do pai (ausente), que recusa assinar a autorização, nem da avó, que não entende o porquê da sua decisão.

As Guardiãs

RTP2, 22h48

França, 1915. Os homens partem para a guerra. As mulheres ficam para trás, a lutar para manter as terras e a união familiar. Entre elas está Hortense (Nathalie Baye), que vê partir os três filhos e o genro. Xavier Beauvois assina este filme baseado no romance homónimo de Ernest Pérochon.

A Rede Social

AXN Movies, 23h13

Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) cria um site onde podem ser votadas todas as raparigas do campus de Harvard. O sucesso é tal que arrasa o sistema interno. Estão lançadas as bases para o que virá a ser o Facebook. Com realização de David Fincher, A Rede Social ganhou três Óscares: melhor argumento adaptado (Aaron Sorkin, a partir de Milionários Acidentais, de Ben Mezrich), banda sonora (Trent Reznor e Atticus Ross) e montagem.

O Grande Circo Místico

RTP1, 00h21

Cacá Diegues dirige a história da família Knieps à frente do circo que inaugurou no início do século XX. No elenco surgem Vincent Cassel, Albano Jerónimo, Mariana Ximenes, Antônio Fagundes, Bruna Linzmeyer, Catherine Mouchet e Nuno Lopes.

SÉRIE

No Corredor da Morte

AMC, 22h10

Estreia. Criada por Ramón Campos, Gema R. Neira e Diego Sotelo (ligados a Fariña), segue um inocente condenado à pena capital e a família que não desiste dele. Pablo Ibar (Miguel Ángel Silvestre) passou a maior parte da vida na prisão, por causa de três homicídios que jura não ter cometido. Baseada numa história real, a mini-série espanhola é composta por quatro episódios. Dois são emitidos hoje; os outros, amanhã.

TALK-SHOW

Depois, Vai-se a Ver e Nada

RTP1, 23h03

Aurea é a primeira convidada da nova temporada. Além de conversar com José Pedro Vasconcelos sobre momentos marcantes da carreira e histórias de bastidores, presta-se a desafios como costurar uma bainha ou treinar a pontaria com machados. O episódio foi gravado no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Foto Depois, Vai-se a Ver e Nada Warner Bros Portugal

DOCUMENTÁRIOS

Supercomboios: A Corrida pela Velocidade

RTP2, 20h31

Escrita e realizada pelo documentarista Alex Gary, uma viagem pela evolução dos comboios mais rápidos do mundo, desde os primeiros recordes rompidos pelas locomotivas CC 7100, nos anos 1950, até ao mais moderno TGV e às tecnologias que prometem torná-lo ainda mais veloz num futuro próximo.

Strokes of Genius

TVCine Edition, 22h

O ciclo Figuras Geniais termina esta noite no court de Wimbledon, Londres, onde teve lugar, em 2008, a longa e épica partida entre Roger Federer e Rafael Nadal. Andrew Douglas realiza este documentário sobre rivalidade, competição e muita dedicação.

Pride

Disney+/Star, streaming

Estreia de uma série documental focada na história dos direitos LGBT nos EUA. Desenvolve-se em seis partes, cada uma focada numa década (a começar nos anos 1950) e com o seu próprio realizador.

INFANTIL

Trolls: Tour Mundial (V. Orig.)

TVCine Top, 21h30

Os trolls, pequenas criaturas alegres que passam a vida a cantar, dançar, abraçar e cantar outra vez, estão prestes a descobrir que há outros clãs de trolls para além deles, cada qual devoto de um estilo musical. O problema é que Barb, a rainha da tribo do rock da pesada, quer dominar os outros... Walt Dohrn e David P. Smit realizam esta aventura animada com vozes de Anna Kendrick, Justin Timberlake e Rachel Bloom. Amanhã, às 11h25, é emitida a versão portuguesa, em que Marisa Liz se junta a Mia Rose e David Carreira no elenco principal.