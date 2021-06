Conceito e estética, técnica e imaginação

João Maria Gusmão e Pedro Paiva trabalharam com curadores diferentes e cruzaram-se com diversos artistas, construindo com uns e com outros afinidades artísticas, estéticas e pessoais. Desse conjunto extenso e rico (que este texto não esgota, basta recordar, por exemplo, os nomes de Alexandre Estrela, de Nuno Faria ou dos colecionadores Maria e Armando Cabral), o Ípsilon conversou com o professor e curador Sérgio Mah, que convidou a dupla para o PHotoESPAÑA, 2018, com o director e curador da Zé dos Bois Natxo Checa, que trabalha com eles desde os anos 2000, e, finalmente, Gonçalo Pena, artista com o qual João Maria Gusmão e Pedro Paiva já colaboraram e com quem Gusmão continua a colaborar (a exposição de Gonçalo Pena no Museu de Serralves tem a sua curadoria).