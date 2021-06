ARCOmadrid celebra 40 anos com nove galerias portuguesas (com algumas baixas de peso)

A maior feira de arte espanhola já anunciou a lista das galerias participantes. Em relação a 2019, há menos quatro portuguesas, duas das quais com um perfil internacional afirmado: Cristina Guerra e Nuno Centeno.

Após vários adiamentos, a Feira Internacional de Arte Contemporânea de Madrid (ARCOmadrid) vai, finalmente, realizar-se in situ. A 40.ª edição da feira decorrerá entre 7 e 11 de Julho no habitual espaço da IFEMA, mas com algum baixas portuguesas de peso, entre elas a Galeria Cristina Guerra e a Nuno Centeno, que representam vários artistas internacionais.