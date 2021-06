Nos Alive 2022 com alt-J, Two Door Cinema Club e St. Vincent

Se 2021 volta a ser um ano sem festivais de Verão — o último a ser cancelado foi o Vodafone Paredes de Coura, esta semana recalendarizado para 17 a 20 de Agosto de 2022 —, os cartazes dos principais festivais de Verão que se esperam para 2022 continuam a somar nomes, caso do Nos Alive que confirmou esta sexta-feira trazer ao Passeio Marítimo de Algés de 6 a 9 de Julho de 2022 alt-J, Two Door Cinema Club e St. Vincent, segundo comunicado da promotora Everything is New.

Se alt-J e Two Door Cinema Club estavam já confirmados para as edições de 2020 e 2021 do Nos Alive, à cantora, compositora e multi-instrumentista americana Annie Clark enquanto St. Vincent cabe a estreia no Passeio Marítimo de Algés.

Assim, alt-J e Two Door Cinema Club estarão no Palco NOS nos dias 7 e 9 de Julho de 2022, respectivamente, enquanto St.Vincent — acabou de lançar Daddy’s Home, o seu sexto álbum —​ actuará a 7 de Julho no Palco Sagres.