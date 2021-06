Covid-19: estudo mostra que resposta imunitária humoral à vacina foi adequada em 97,7% das pessoas

Um estudo que está a ser desenvolvido pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) revela que a resposta imunitária humoral (mediada por anticorpos) à vacina contra a covid-19 foi adequada em 97,7% da população analisada.

O CHUC tem em curso um estudo relativo à resposta imunitária humoral e celular (mediada por linfócitos T) à vacina, que foi proposto a todos os seus cerca de 9000 funcionários. “Este estudo, que envolve doseamentos seriados de anticorpos ao longo de um ano, revelou até ao momento que a resposta humoral foi adequada em 97,7% da população estudada”, avança o centro hospitalar, em comunicado.

Foi ainda possível perceber que a concentração média “de anticorpos em resposta à vacina vai diminuindo com a idade, sendo esta descida mais marcada nos indivíduos do sexo masculino”. “Também se verificou que a resposta humoral à vacina é mais acentuada em indivíduos que estiveram anteriormente expostos ao vírus SARS-CoV-2, quando comparada com os indivíduos que nunca foram expostos”, acrescenta.

Segundo o CHUC, a avaliação aos três meses após a conclusão do processo de vacinação demonstrou “uma acentuada descida dos anticorpos, sendo esta mais marcada em indivíduos que nunca foram expostos ao vírus, o que poderá não ser forçosamente sinónimo de perda de imunidade, já que esta poderá ser assegurada pela imunidade celular e pela presença de linfócitos B de memória”. “Contudo, aguardam-se as próximas avaliações dos seis e 12 meses, que permitirão tirar conclusões mais exactas sobre a imunidade a longo prazo”, esclarece.

O estudo mostra que “98,2% dos indivíduos que nunca foram expostos ao vírus vacinados desenvolveram imunidade celular adequada contra SARS-CoV-2 21 dias após completarem o processo de vacinação” e que, “curiosamente, os indivíduos que não desenvolveram imunidade celular adequada apresentam uma resposta humoral eficiente”. “E, de forma similar ao observado para a resposta humoral, indivíduos anteriormente expostos a SARS-CoV-2 apresentam uma resposta celular mais forte do que os indivíduos naïve”, acrescenta.

O CHUC sublinha que os resultados preliminares deste estudo “indicam que a vacina contra a covid-19 leva ao desenvolvimento de uma resposta imunitária adequada na grande maioria dos indivíduos (mais de 97%), tanto a nível da imunidade humoral, como da imunidade celular”, sendo que “a resposta imune à vacina é mais acentuada em indivíduos anteriormente expostos a SARS-CoV-2”.

Nos poucos indivíduos que não desenvolveram uma resposta celular adequada após a vacinação, “essa falha está compensada pelo desenvolvimento de uma resposta humoral adequada”, explica. Com o acompanhamento dos indivíduos vacinados durante os próximos meses, o CHUC considera que será possível “tirar conclusões importantes sobre a protecção conferida pela vacina contra a covid-19 a longo prazo”.