Madeira deverá voltar ao “corredor verde” do Reino Unido

A Madeira deverá ser colocada no “corredor verde” do Reino Unido. A notícia está a ser avançada por vários jornais britânicos, e foi saudada, na manhã desta quinta-feira, pelo vice-presidente do governo regional madeirense, Pedro Calado, aos jornalistas.

“A confirmar-se, é o reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido aqui na região. É também o reconhecimento da discriminação positiva que o governo regional tinha solicitado ao governo do Reino Unido, no sentido de olhar para a realidade específica da região autónoma da Madeira”, disse o número dois do executivo madeirense, durante uma visita ao centro de vacina do Funchal, acompanhando o coordenador da task force da vacinação, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

Se a Madeira voltar à lista “verde”, os turistas britânicos que visitarem a Madeira deixam de ser obrigados a cumprir quarentena quando regressarem a casa.

A decisão, que deverá ser anunciada até ao final do dia, “é uma boa notícia” para o turismo do arquipélago, onde 20% dos turistas são oriundos do Reino Unido.

“É muito importante para o nosso sector hoteleiro, sobretudo para este período de retoma, e estamos a aguardar essa confirmação oficial durante a tarde. Há boas perspectivas para que isso aconteça”, acrescentou Pedro Calado.

Quando a 3 de Junho Portugal foi retirado do corredor verde, o Funchal protestou pedindo uma excepção, por ter os números da pandemia controlados. Os argumentos, que terão sido ouvidos agora, assentam no facto dos voos provenientes do Reino Unido serem directos para a Madeira, sem escalas no continente.

Além da Madeira, e de acordo com a imprensa britânica, Malta e as ilhas Baleares também deverão integrar a lista de territórios do corredor verde, que será actualizada até ao final do dia, pelo Ministério dos Transportes inglês.