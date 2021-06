Covid-19: Portugal é o pior da UE em casos, mas é o nono país com menos mortes

Nos últimos 14 dias, Portugal registou uma incidência de 124 casos de infecção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes. Lisboa e Algarve com incidência superior ao resto do país.

Portugal voltou a ser o país da União Europeia (UE) com a maior taxa de incidência da covid-19, de acordo com os dados mais recentes divulgados esta quinta-feira, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Nos últimos 14 dias, Portugal registou uma incidência de 124 casos de infecção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes, segundo o relatório semanal do ECDC.

A faixa etária dos 15 aos 24 anos é, desde o final de Abril, a que apresenta uma maior incidência de casos de covid-19 por cada cem mil habitantes em Portugal, registando actualmente 235 casos. Seguem-se a dos 25 aos 49 anos (171), os menores de 15 anos (137), o grupo dos 50 aos 64 anos (85), dos 65 aos 79 anos (39) e os maiores de 80 anos (32).

Em segundo lugar na lista de países com os piores números da UE (considerando apenas os 27 Estados-membros) está a Espanha, com 121 casos por cem mil habitantes, e em terceiro está a Letónia, com 105. Seguem-se ainda o Chipre (97) e a Irlanda (90).

Por outro lado, Malta é o país da UE com menor incidência da covid-19, com quatro casos por cem mil habitantes. Seguem-se a Roménia (sete), Polónia (nove), Hungria (16) e Finlândia (20).

No entanto, o ECDC explica que “as taxas de notificação para a Suécia podem estar subestimadas” devido a problemas no reporte de casos durante a 24.ª semana do ano. Além disso, houve também falhas na disponibilização dos dados por regiões da Irlanda.

Numa outra nota explicativa, o ECDC destaca ainda que, “a partir de 18 de Maio de 2021, os dados sobre a covid-19 reportados para a Eslováquia incluem os resultados positivos de testes PCR e de antigénio, resultando num aumento de casos” e que, a 22 de Março, a província autónoma de Bolzano, em Itália, reportou 10.665 casos adicionais com data de notificação anterior a 15 de Janeiro, uma correcção que “afecta a taxa de notificação de casos de covid-19 a 14 dias para essa região”.

Já no que diz respeito ao continente europeu, Portugal assume a quarta posição na lista de países e territórios com maior taxa de incidência, a seguir à Geórgia (238), Reino Unido (166) e Rússia (130). A média europeia ronda agora as 78 infecções por 100 mil habitantes — o que corresponde a uma diminuição face à semana passada.

A lista dos países e territórios, a nível mundial, com mais casos por cem habitantes é encabeçada pelas ilhas Seychelles (2213), pelo Uruguai (1103), pela Mongólia (827), pela Colômbia (738) e pelas Maldivas (730).

Lisboa e Algarve com incidência superior ao resto do país

O mapa a cores divulgado pelo ECDC sobre a incidência da covid-19 na União Europeia mostra que as várias regiões de Portugal continental apresentam diferentes níveis, com Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve a apresentarem uma incidência superior ao resto do país (entre os 120 e os 239,9 casos por cem mil habitantes). O Norte e o Alentejo estão, por sua vez, representados a laranja claro, o que corresponde a uma taxa de incidência entre os 60 e os 119,9 casos por 100 mil habitantes. O Centro é a região com a menor taxa de incidência (entre os 20 e 59,9 casos por cem mil habitantes).

Numa nota que acompanha o mapa, o ECDC esclarece que esta representação a cores tem por base “dados registados uma vez por semana” e foi elaborada a 23 de Junho.

Os dados do ECDC por regiões confirmam esta diferença, com a Área Metropolitana de Lisboa (que integra a região de Lisboa e Vale do Tejo) a registar uma incidência a 14 dias de 223 casos por 100 mil habitantes e o Algarve de 160. Seguem-se o Alentejo (78), o Norte (61) e o Centro (52). Já a Região Autónoma dos Açores contabiliza actualmente 161 casos por 100 mil residentes e a Madeira 35.

Durante mais de um mês, entre meados de Março e o fim de Abril, Portugal foi o país da UE com a menor taxa de incidência de covid-19. Mas o aumento de casos das últimas semanas fez com que a situação no país viesse a piorar. Na semana passada, Portugal ocupava o 13.º lugar na lista de países da UE com a incidência mais alta, com uma incidência a 14 dias de 87 casos de infecção por 100 mil habitantes.

Esta não é, contudo, a primeira vez que Portugal surge em primeiro lugar na tabela ocupando a pior posição da UE, algo que aconteceu também em Fevereiro, altura em que registava uma taxa de notificação de novos casos a 14 dias por cem mil habitantes de 1190.

Portugal é o nono país da UE com menos mortes

Na lista de países com menos mortes por covid-19 por milhão de habitantes, Portugal aparece agora em nono lugar, contabilizando três óbitos causados pela doença, nos últimos 14 dias. Portugal chegou a ser, no fim de Abril, o país da UE com menos mortes diárias por covid-19.

O Luxemburgo aparece como o país da UE com menos mortes, seguindo-se a Irlanda, ambos com zero óbitos na última semana. Porém, o ECDC destaca, numa nota já mencionada, que os dados da Irlanda poderão não estar actualizados. Seguem-se a Finlândia (0,4 mortes), a Dinamarca (1,9) e Malta (1,9). Os países da UE com mais óbitos por milhão de habitantes são a Roménia (78), Letónia (44), Grécia (25), Bulgária (24) e a Croácia (22). A média europeia de mortes por milhão de habitantes fixou-se em 18.

Em termos mundiais, os países com mais mortes por milhão de habitantes nos últimos 14 dias são quase todos da América do Sul. O primeiro da lista é o Paraguai, com 244, seguindo-se o Suriname (191), Uruguai (182), Argentina (167), Colômbia (159) e o Brasil (138).

Testagem volta a aumentar em Portugal

Depois de se ter registado uma diminuição na semana passada, a taxa de testagem à covid-19 em Portugal voltou a aumentar, tendo-se fixado agora em 3576 testes realizados por 100 mil habitantes. Na semana passada, este número rondava os 2700.

Por sua vez, a taxa de testes positivos tem também vindo a subir. Neste momento, a taxa de positividade fixou-se em 2,1% — abaixo do valor de referência de 4% usado a nível nacional e internacional. O valor da positividade mais elevado já registado em Portugal foi de 20%, no final de Janeiro.

A Áustria continua a ser, pela segunda semana consecutiva, a nação com uma taxa de testagem mais elevada entre a lista de países europeus para os quais o ECDC tem dados. Actualmente, a Áustria apresenta uma taxa de 63.650 testes realizados por cada 100 mil habitantes e uma taxa de positividade de 0,02%.