Câmara de Lisboa enviou dados para a Rússia 27 vezes. Israel, Angola e China também receberam informações

Auditoria mostra que dados eram partilhados na íntegra com as embaixadas, mas não coloca culpas directas em Fernando Medina.

A Câmara Municipal de Lisboa enviou, pelo menos em 27 ocasiões, informações sobre os organizadores de manifestações à embaixada russa, apurou uma auditoria interna realizada por ordem de Fernando Medina, na sequência da partilha de informações sensíveis de activistas a Moscovo. Em algumas ocasiões, não foi possível apurar efectivamente se a informação foi ou não enviada, com este número a poder ser ainda maior. Fica também provado com esta auditoria que as informações sobre activistas pró-Palestina foram efectivamente enviadas às autoridades israelitas. Mas este procedimento não era exclusivo às embaixadas.