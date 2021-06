Em 2020 houve três vezes mais queixas à provedora de Justiça de profissionais do sector privado

A quebra dos rendimentos, as condições para o exercício da actividade profissional a partir de casa, a protecção prestada a trabalhadores com deficiência ou doença crónica e com risco aumentado de contágio pelo vírus da covid-19, bem como a necessidade de prestar assistência a familiares durante a suspensão do ensino presencial ou das redes de apoio a idosos, foram os problemas mais vezes relatados nas queixas à provedora de Justiça em 2020 relacionadas com os direitos dos trabalhadores e as relações laborais.