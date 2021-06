Mais de 150 mil alunos prestam provas, exames arrancam dia 2 de Julho

Estão inscritos nos exames nacionais que arrancam na próxima semana 151.863 alunos, um número em linha com o registado no ano passado (151.530). Mais de 80% fazem provas exclusivamente para ingressar no ensino superior. Os dados do Júri Nacional de Exames foram divulgados nesta quinta-feira à tarde pelo Ministério da Educação.