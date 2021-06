Com Sevilha no vermelho, Marcelo sai em socorro de Ferro e dos apelos à deslocação massiva

Andaluzia está a vermelho no mapa do Centro Europeu para a Prevenção da Doença. Ferro Rodrigues pediu aos portugueses que se desloquem “de forma massiva para o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final”.

Menos de 24 horas depois do apelo de Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, para que os portugueses se “desloquem de forma massiva” a Sevilha, de modo a apoiar a selecção nacional, o Centro Europeu de Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês) divulgou os dados mais recentes sobre a situação da pandemia na Europa. O mapa actualizado nesta quinta-feira é claro: a região da Andaluzia (onde se encontra Sevilha) é uma das que se estão no “vermelho” no chamado “indicador combinado”, que junta uma elevada incidência da covid-19 (entre 75 e 200 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) e uma elevada taxa de positividade, de 4% ou mais.