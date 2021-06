Ferro pede aos portugueses que se desloquem “de forma massiva” a Sevilha

No final do jogo que, na quarta-feira, deu a Portugal o apuramento para a fase seguinte do Euro 2020, Eduardo Ferro Rodrigues não controlou o entusiasmo. Com o país à beira de travar o desconfinamento, a Área Metropolitana de Lisboa fechada aos fins-de-semana e a capital prestes a recuar no plano para desconfinar, o presidente da Assembleia da República apelou a uma enchente de portugueses em Sevilha, onde se realizará o próximo jogo da selecção.

“Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste Campeonato da Europa”, disse Ferro Rodrigues à RTP 3 após o jogo com a França, anunciando que ele próprio dará o exemplo e estará na cidade espanhola com Marcelo Rebelo de Sousa.

“Falei com o Presidente da República que me disse que lá estaremos em Sevilha, estarei com ele, com todo o gosto a acompanhar a Selecção Nacional em mais uma epopeia deste europeu”, disse, referindo-se ao jogo de dia 27 contra a Bélgica.

Com o país em contraciclo em relação aos outros países e Lx a escalar no número de infectados, Ferro Rodrigues apela aos portugueses que se desloquem de forma massiva a Sevilha. Depois voltem e tragam a variante castanholas mas lembrem-se de não comer sandes dentro do carro. pic.twitter.com/KJFZlbLXtF — Sofia Afonso Ferreira (@sofiafonsoferre) June 24, 2021

As suas palavras rapidamente se tornaram num dos assuntos quentes do Twitter. Sónia Afonso Ferreira, fundadora do movimento cívico Democracia21, vice-presidente do Nós Cidadãos! e candidata do partido à presidência da Câmara Municipal de Lisboa (CML), escreveu. “Com o país em contraciclo em relação aos outros países e Lisboa a escalar no número de infectados, Ferro Rodrigues apela aos portugueses que se desloquem de forma massiva a Sevilha. Depois voltem e tragam a variante castanholas mas lembrem-se de não comer sandes dentro do carro.”

Também Sofia Aureliano, autora da biografia de Pedro Passos Coelho, criticou Ferro. "Mas está tudo doido? É este homem a segunda figura do Estado? Isto é gozar com os portugueses. Ferro Rodrigues apela a deslocação ‘massiva’ de portugueses a Sevilha para apoiar a Selecção Nacional”.

Muitos anónimos acabaram também a comentar as palavras de Ferro Rodrigues, considerando-as desadequadas à situação pandémica vivida no país.