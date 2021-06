Politécnico de Coimbra cria aplicação de troca de produtos e bens essenciais

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) está a desenvolver uma aplicação para troca de produtos e bens essenciais, como roupa, livros, equipamentos informáticos e electrodomésticos, com o objectivo de combater desigualdades sociais na comunidade académica.

Esta aplicação, que servirá para trocas dentro da comunidade do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), venceu a primeira fase do concurso Demola, que integra o programa Link Me Up - 1000 ideias.

Intitulada Give. Receive. Request. Exchange in IPC [GRRE(IN)IPC], a aplicação está a ser desenvolvida em parceria com estudantes e professores da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, da Coimbra Business School e da Critical Software.

Segundo a professora do ISEC Cristina Agreira, uma das coordenadoras do projecto, “a GRRE(IN)IPC é uma aplicação destinada, principalmente, à comunidade carenciada do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) e aos estudantes internacionais”.

“Esta plataforma irá permitir que estudantes, professores e funcionários das seis escolas do IPC possam adquirir gratuitamente os produtos disponíveis na aplicação, os quais serão doados por outros membros da comunidade IPC, ou trocá-los por outros que já não necessitem”, explica.

No entender do presidente do ISEC, Mário Velindro, a rede de parcerias criada pela instituição com várias empresas inovadoras a operar em Portugal tem sido essencial para desenvolver projectos com utilidade prática para a comunidade, realçando que, “para além de reduzir as desigualdades sociais entre a comunidade das seis escolas do IPC, esta aplicação incentiva à redução da pegada ecológica, ao alargar o tempo de utilização dos produtos que, de outro modo, seriam descartados”.

“Uma das nossas prioridades tem sido colocar o ensino e a investigação aplicada que desenvolvemos no ISEC ao serviço da comunidade, em parceria com empresas como (neste projecto) a Critical Software”, acrescenta.

A aplicação GRRE(IN)IPC, que foi distinguida na primeira fase do concurso Demola, irá representar Coimbra na fase final desta competição, que se realiza em Setembro.

O Link Me UP - 1000 ideias é um programa de incentivo ao empreendedorismo que juntou estudantes e professores de 13 institutos politécnicos. Os candidatos concorreram ao programa através de projectos inseridos no programa Demola ou no Poliempreende. A aplicação GRRE(IN)IPC também está a concurso para o programa Poliempreende, mas os vencedores da competição regional ainda não foram apurados.