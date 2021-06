Manual de instruções para a lenta corrosão da democracia

Reparem nestas três notícias, todas saídas nos últimos dias, todas da maior gravidade, mas que foram recebidas sem um suspiro e sem o menor sobressalto cívico. Manchete do Expresso: “Sete em cada dez concursos para dirigentes do Estado são ‘viciados’”. Pós-título: “Análise às nomeações do Governo nos últimos dois anos e meio revela que 69% dos escolhidos já estavam no cargo em regime de substituição. Cresap quer mudar regras para travar concursos feitos à medida.”