Juiz repreende Partido Republicano na primeira sentença da invasão do Capitólio

Uma mulher de 49 anos, apoiante de Donald Trump, foi condenada a três anos de prisão com pena suspensa por ter participado na ocupação do Congresso. Anna Morgan-Lloyd pediu desculpa e disse que aprendeu muito a ver A Lista de Schindler .

Um experiente juiz norte-americano do Texas, que foi nomeado pelo ex-Presidente dos EUA Ronald Reagan e é conhecido por aplicar penas pesadas, manifestou-se “perturbado” com a desvalorização que alguns congressistas do Partido Republicano fizeram do ataque contra o Capitólio.