Desmoronamento em prédio de 12 andares em Miami mobiliza centenas de bombeiros

O desmoronamento de um edifício residencial de 12 andares em Miami, Estados Unidos, está a mobilizar centenas de bombeiros na cidade da Florida.

Não há ainda confirmação de vítimas mortais ou de feridos, mas segundo jornal Miami Herald um bombeiro no local “disse que há múltiplas vítimas”.

Uma jornalista da Associated Press escreve no Twitter que “pelo menos uma mulher morreu” no desmoronamento e que entre os resgatados do edifício está “um menino de uns dez anos”.

As imagens partilhadas pela polícia de Miami nas redes sociais mostram um cenário de grande destruição. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Kimberly Morales contou à CNN que vive num edifício do outro lado da rua e que foi despertada pelos alarmes dos prédios e por alguém a bater-lhe à porta. “Acordei toda a gente em casa porque quando olhei pela janela vi muita gente na rua.”

Morales, que não ouviu o desabamento mas conta que uma parte significativa do edifício desapareceu, está agora num centro comunitário para onde foram levadas várias pessoas.

Segundo a televisão NBC Miami, nos 12 andares do prédio, construído em 1981, existem mais de 130 unidades de habitação.