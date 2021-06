A Travessa do Monte foi fechada ao trânsito e agora não se consegue dormir

As intervenções na Travessa do Monte, na Graça, fecharam a rua ao trânsito. Agora, ao barulho das esplanadas que se estendem pela rua, junta-se o barulho do transporte de pão, lenha e farinha, que ecoa pela madrugada e motiva queixas dos moradores.

Afonso Amaro vive na Graça desde que nasceu: há 27 anos. Nos últimos anos escolheu a Travessa do Monte para morar pela rua “relativamente calma” que aparentava ser. No entanto, “neste momento parece o Bairro Alto”, afirma.

As primeiras obras na Travessa datam de 2019. A essas seguiu-se a obra que iniciou a 14 de Dezembro de 2020 e que mais desconforto e discussão tem gerado. O objectivo era tornar a rua mais segura, cómoda e acessível. Cerca de 40 dias depois do prazo marcado para a conclusão da intervenção, ainda não terminou. A rua está totalmente fechada ao trânsito, recorrendo a pilares no início e no fim da travessa que impedem a passagem de carros.

A informação que chegou aos moradores e comerciantes é que seriam aplicados pilaretes amovíveis, com recurso a chaves, mas até ao momento isto não se verificou. O resultado foi o aumento do barulho na rua. Dos bares e restaurantes à padaria, são várias as queixas relacionadas com o ruído.

De acordo com Delphine, francesa e moradora na travessa há cerca de sete anos, o barulho que tem origem nas condicionantes agora impostas à padaria ocorre a qualquer hora: 2h30, 4h, 5h… O ruído no piso das rodas dos carrinhos que transportam os materiais - única forma de os fazer chegar aos fornos ou sair para serem distribuídos, pois não é possível fazer descargas à porta - é o suficiente para acordar os moradores.

A Padaria Estrela da Graça está nesta travessa há mais de meio século e tem uma elevada produção diária. Os funcionários afirmam que há mais de três meses que “as cargas e descargas têm sido afectadas por causa das obras”, o que leva a que os moradores se queixem. Isto porque as carrinhas de mercadorias já não podem estacionar em frente à porta mas sim no final da rua.

Agora, os fornecedores da padaria chegam a fazer duas entregas de farinha e lenha no mesmo dia, de forma a poderem dividir a carga. “Antes, eles [fornecedores] descarregavam durante meia hora. Agora levam duas e têm que vir sempre duas pessoas” porque cada saca de farinha pesa 50 quilos.

Foto Há três meses que as cargas e descargas da Padaria Estrela da Graça têm sido afectadas DR

No que toca ao transporte do pão – principal fonte de ruído nocturno – a padaria coloca-o numa estrutura com rodas, na qual empilha os caixotes com pão fresco durante toda a noite até às 6h, altura em que os fornecedores iniciam as primeiras entregas no estabelecimento.

Para Delphine, as obras criaram também um problema na segurança, provavelmente mais grave que o barulho da padaria. A impossibilidade de veículos de emergência entrarem na rua preocupa a moradora, que já contactou a Junta de Freguesia sobre o risco. Não obteve resposta.

Com os pilares que existem actualmente, nem uma carrinha do INEM ou um carro dos Bombeiros poderão passar em caso de urgência. Na padaria, dois funcionários testemunharam já um destes acontecimentos: “Aqui na rua, mais acima, havia uma senhora que precisava do INEM e a ambulância teve que ficar lá ao fundo. Tiveram que a vir buscar aqui e a senhora ia mal”, recordam. Além disso, os funcionários afirmam que “os Bombeiros também não passam, só se rebentarem com os pilares”.

Para os trabalhadores da padaria, o sistema de segurança não foi devidamente pensado e a situação só melhorará quando os pilaretes puderem ser controlados com chaves. Mantêm a esperança de que isto aconteça, mas reconhecem que ainda vai demorar: “Estiveram um mês para terminar este passeio. Estiveram mais de um mês para começar a arranjar tudo… O problema é que começam e nunca mais acabam! Já deviam ter acabado há um mês e aí continuam”.

Para Afonso Amaro, a intervenção só piorou a vida de quem lá vive. A Travessa do Monte era uma rua onde passavam poucos carros e só era usada pelos moradores (quando queriam descarregar algo mais pesado) ou pelos comerciantes. Agora, não só o barulho aumentou durante a noite, como tornou a rua da Graça, a poucos metros, um “caos de carrinhas” pela manhã.

Seguro de que os únicos que beneficiam com as obras são os turistas e o comércio – que pôde estender as esplanadas pela rua – Afonso decidiu deixar a casa e o bairro que sempre conheceu: “para mim, isto tem vindo a piorar. Acho que Lisboa se tem tornado cada vez mais para turistas e menos para moradores… Já desisti da batalha. Vou para um sítio mais calmo e pensado para quem lá mora e não para quem está de passagem”.

