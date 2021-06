Ambientalistas reclamam reserva natural nas salinas de Alverca

Câmara de Vila Franca confirma negociações com o Novo Banco, mas justifica demora com falta de documentos prediais.

Sete organizações não governamentais da área do ambiente apresentaram, na semana passada, uma petição colectiva que reclama a instituição da Reserva Natural Local das Salinas de Alverca do Ribatejo – Forte da Casa (RNLSARFC). O documento realça a importância ecológica desta zona no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa e manifesta a “decepção” destas sete organizações ambientalistas pela demora da Câmara de Vila Franca de Xira na concretização de um objectivo aprovado, há já sete anos, na Assembleia Municipal local. O executivo municipal vila-franquense garante que mantém a intenção de criar a Reserva Natural nas antigas salinas, mas justifica o impasse com a demora na entrega de documentos por parte do grupo Novo Banco, que são fundamentais para a escritura de compra e venda dos terrenos em causa.