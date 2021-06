Britney Spears ao tribunal: “Não estou aqui para ser escrava de ninguém”

A cantora confessa que está traumatizada e revoltada com a situação que vive há 13 anos, com o pai a controlar a sua vida pessoal e profissional. “Choro todos os dias.”

Foi uma Britney Spears emocionada que falou ao Tribunal Superior de Los Angeles, na quarta-feira, e apelidou de “estúpida” e “abusiva” a tutela a que está sujeita há 13 anos. A cantora pediu ainda à juíza, num comunicado que leu durante mais de 20 minutos, para que deixasse de estar sob a tutela do pai, que tem o controlo da sua vida pessoal e financeira, confessando que está traumatizada e revoltada com a situação. “Só quero a minha vida de volta”, apelou. No exterior do edifício, mais de uma centena de fãs juntaram-se para exigir que a cantora seja livre.

“Não estou aqui para ser escrava de ninguém”, disse a artista, de 39 anos, à magistrada de Los Angeles que supervisiona o acordo. O pai da cantora, Jamie Spears, foi nomeado seu tutor depois de a filha ter sido hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento. “Estou traumatizada... Não estou feliz, não consigo dormir”, resumiu Spears, acrescentando que as fotografias e mensagens que publica nas suas redes sociais, em que aparenta estar bem, são mentira. “Estou tão revoltada e estou deprimida. Choro todos os dias.”

A cantora dirigiu-se ao tribunal por videochamada, fazendo aquelas que são as suas primeiras declarações públicas sobre o acordo aprovado pelo tribunal, estabelecido pela primeira vez em 2008, quando sofreu um esgotamento. “Acredito que esta tutela é abusiva”, declarou a cantora, que começou por falar a uma velocidade tal, que a juíza Brenda Penny lhe pediu para abrandar o ritmo das suas declarações. “O meu pai e todos os envolvidos nesta tutela e na sua gestão desempenharam um papel fundamental neste meu castigo, eles deveriam estar presos.”

A cantora recordou que, depois de ter cancelado os seus espectáculos, planeados para Las Vegas, em 2019, foi obrigada a internar-se numa clínica psiquiátrica, que lhe custou 60 mil dólares mensais (50 mil euros por mês). Na altura, as informações que chegaram a público referiam que o internamento tinha sido voluntário.

A juíza informou que precisaria de uma petição apresentada ao tribunal pedindo o fim da tutela para tomar qualquer decisão. Spears nunca fez uma petição formal para que o acordo fosse anulado — em Agosto passado, o acordo foi renovado por mais um ano, mantendo Jamie Spears aos comandos da vida da filha —, e, segundo os termos da tutela, a artista terá de demonstrar que pode assumir a responsabilidade pelos seus assuntos pessoais e financeiros.

Brenda Penny elogiou Britney Spears por falar abertamente. “Eu sei que foi preciso muita coragem”, disse a juíza. “Eu só quero voltar a elogiá-la por, realmente, dar um passo em frente e manifestar-se, para que os seus pensamentos sejam ouvidos, não apenas por mim, mas por todos os que estiveram envolvidos neste caso”, acrescentou, fazendo referência à última vez que a cantora falou ao tribunal, em Maio de 2019, mas à porta fechada e o seu testemunho foi selado. Desta vez, a artista pediu para que as suas declarações fossem públicas.

O ex-fenómeno adolescente, conhecida por sucessos como Toxic ou Baby one more time, disse ao tribunal que quer voltar a casar — namora com o modelo Sam Asghari há cinco anos​ — e ter um filho. A cantora acrescentou que tem um dispositivo anticoncepcional que deseja tirar, mas que não pode ir ao médico: “Eles não querem que eu tenha mais filhos”, depois de Sean, de 15, e Jayden, 12 anos, ambos do bailarino e rapper Kevin Federline, sob os quais tem apenas 30% da custódia.

Há um ano, Spears deu início ao processo legal para afastar o seu pai, Jamie Spears, de cuidar dos seus assuntos pessoais, desde cuidados médicos até quem a visita na sua villa isolada nos arredores de Los Angeles, bem como dos seus assuntos financeiros.

Por seu lado, Jamie Spears declarou num comunicado lido pelo seu advogado que “lamentava ver a filha sofrer e com tanta dor”. Mais: “O sr. Spears ama a sua filha e sente muito a sua falta.”

Ao tribunal, a cantora apelidou o pai de “ignorante” e “controlador”, acrescentando que “ele amou cada minuto do controlo que tinha” sobre ela, dando exemplos concretos como não lhe dar permissão para arranjar as unhas ou o cabelo, e que não pôde fazer uma massagem ou acupunctura durante um ano. “Foi constrangedor e desmoralizante o que passei”, disse. “Sinto-me intimidada. Sinto-me excluída e sozinha.”

Foi em 2007 que surgiram os primeiros relatos do consumo de álcool e estupefacientes. Pouco depois, Britney foi internada em diversas clínicas de reabilitação. O seu comportamento errático levou a que a cantora perdesse a custódia dos dois filhos e que ficasse sem a sua própria independência. Depois de várias avaliações psiquiátricas, um tribunal entregou a tutela de Britney Spears ao seu pai, Jamie Spears. Este tipo de decisão é tomada em relação a pessoas que não consigam tomar conta de si próprias, como idosos, pessoas com problemas psicológicos ou extremamente doentes.

Desde 2008 que Britney não é independente, tendo, ainda assim, na década seguinte, lançado três álbuns, ocupado o lugar de jurada no programa The X Factor e feito espectáculos em Las Vegas. Tudo isto enquanto viveu sob as restrições de um acordo judicial complexo, onde o seu pai e o seu advogado agiram como seus guardiões. Dois documentários recentes chamaram a atenção para a situação da cantora.