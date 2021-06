Estável e bem, Tony Carreira já recebeu visitas no hospital

“Está tudo bem, vamos ter calma”, disse Laura Figueiredo, a antiga apresentadora do Fama Show (SIC) e companheira de Mickael Carreira, num vídeo publicado no Instagram. A nora de Tony Carreira quebra, assim, o silêncio da família para tranquilizar fãs e “agradecer o carinho de todos”. “Muito, muito obrigada por todas as vossas mensagens, por toda a energia boa que mandaram.”

O cantor, que foi sujeito a um cateterismo na sequência de um enfarte do miocárdio, encontra-se internado no serviço de cardiologia do Hospital de Faro, onde se manterá em observação e a recuperar. No entanto, avança a SIC, Tony Carreira já recebeu visitas de familiares, o que, sendo confirmado, constitui um quadro positivo e em linha com o que a equipa do artista publicou, esta quarta-feira, nas redes sociais: “No seguimento das notícias avançadas pela comunicação social e para esclarecer, com verdade, todos os que gostam de Tony Carreira, confirmamos que o artista está internado e que se encontra bem de saúde.”

Tony Carreira, de 57 anos, cuja vida já deu um filme (Tony, documentário de Jorge Pelicano, que levou 35.264 espectadores às salas de cinema), tornou-se num dos artistas mais bem-sucedidos das últimas décadas da música popular portuguesa, esgotando salas de espectáculo e somando discos de platina.

Foi casado, entre 1985 e 2014 (o divórcio só foi oficializado em 2019) com Fernanda Antunes, com quem teve três filhos: Mickael, de 35 anos, David, de 29, e Sara, que tinha 21 anos quando foi vítima de um acidente de viação, em Dezembro do ano passado. A família decidiu homenagear Sara através da criação de uma associação que tem como objectivo “apoiar crianças e jovens adultos, com poucos recursos, na concretização dos seus sonhos para chegar mais longe, apoiando-os na continuidade da sua formação”.

A dura perda da filha mais nova arrastou Tony Carreira para um processo difícil de luto, como confidenciou em entrevista à TVI, mas o artista decidiu que o regresso aos palcos era a forma de o ajudar a recuperar: tem o arranque da digressão Estou Aqui programado para o dia 23 de Julho, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, cujos bilhetes esgotaram em cerca de dez minutos, noticiou a Lusa.