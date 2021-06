“Arrebita Portugal!”: Guarda estreia Altitudo, o Festival de Gastronomia de Altitude

O cabrito, a batata, o pão, o queijo, os enchidos ou a vaca jarmelista. Estes são alguns dos protagonistas do primeiro Festival de Gastronomia de Altitude a acontecer em Portugal, o Altitudo.

Nos dias 3 e 4 de Julho, a Guarda recebe mais de 20 chefs nacionais e internacionais que irão cozinhar pratos inspirados na cozinha da região e nos seus produtos – estes estarão à venda no Mercado de Montanha situado dentro do recinto.

Pela primeira vez nos eventos Arrebita Portugal, um chef internacional junta-se aos portugueses. Arcangelo Tinari, Villa Maiella, uma estrela Michelin, vem de Abruzzo, região com grande extensão de área montanhosa e conhecida como “a região mais verde da Europa”.

O cozinheiro junta-se a nomes como Tiago Bonito (Casa da Calçada, uma estrela Michelin), António Loureiro (A Cozinha, uma estrela Michelin), Ricardo Nogueira (Mugasa), David Jesus e Sandra Freitas (Millstone Sourdough), Cristiano Barata e Miguel Diniz (Vifanas), Stéphanie Audet (Senhor Uva), Mateus Freire (Osso Bento), Francesco Ogliari e Marisa Tiago (Tua Madre) Leonor Godinho (Musa da Bica) e Pedro Oliveira (ex-Benu, EUA), Vítor Adão (Plano), Angélica Salvador (InDiferente), Maurício Vale (SOI), Miguel Peres (Pigmeu), Pedro Abril (Shogun), Zé Paulo Rocha (O Velho Eurico), Natalie Castro (Isco) ou Hugo Brito (Boi-Cavalo).

A representar a gastronomia da região estarão ainda os João Costa (Dsigual Wine House) e Ricardo Carola (Pensão Aliança), responsáveis pela cozinha de dois dos mais elogiados restaurantes da cidade da Guarda.

O festival terá ainda outra estreia, um Corner Sangue na Guelra, que pretende mostrar os talentos emergentes na cozinha como Gustavo Delgado (Senhor Uva) e Manuel Paiva (Musa da Bica). Este espaço vem reforçar o carácter abrangente do evento, aumentando a oferta ao público e proporcionando trocas de experiências entre chefs com estrelas Michelin e outros mais jovens e promissores.

O Altitudo – numa parceria entre a Amuse Bouche e a câmara municipal (que disponibilizará no seu site mais informações), com o apoio do Turismo do Centro – decorre entre as 13h e as 21h30 no dia 3 de Julho, e no período das 13h às 21h no dia 4 de Julho. Em ambos os dias haverá pratos vegetarianos, de carne, peixe e sobremesas entre os seis e os oito euros.